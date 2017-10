Prebil ograjo in zapeljal do Save

ZAGORJE OB SAVI – V ponedeljek okrog 20.40 so policiste obvestili o prometni nesreči v Zagorju ob Savi, kjer naj bi voznik zapeljal po brežini proti reki Savi.

Na kraju so poleg policistov posredovali tudi gasilci in reševalci.

Z ogledom kraja nesreče in zbranimi obvestili so ugotovili, da je 37-letni voznik z osebnim vozilom vozil iz Zagorja proti Litiji, pri tem pa zapeljal desno, trčil v podporni zid, izgubil nadzor nad vozilom in zapeljal na zaščitno varnostno ograjo ter prek nje po brežini približno trideset metrov do reke Save.

V vozilu povzročitelja je bil še 30-letni potnik. Oba so z reševalnim vozilom odpeljali v trboveljsko bolnišnico.

Po podatkih policije naj bi utrpela lahke telesne poškodbe.