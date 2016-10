Preberite, kaj je naredil z audijem

LORMANJE – Policisti PP za izravnalne ukrepe Maribor so v ponedeljek na počivališču Lormanje ustavili 37-letnega romunskega voznika audija A6. V policijskem postopku so policisti ugotovili, da je številka šasije na vozilu prenarejena, da nima tipske in servisne nalepke in da so oznake na steklih prepleskane.

Z nadaljnjim preverjanjem se je ugotovilo, da je bilo vozilo ukradeno v Nemčiji. Vozniku je bilo vozilo zaseženo, zoper njega pa bo podana kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo, so sporočili iz PU Maribor.