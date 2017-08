Pravne dileme in nepravilnosti? Juretov morilec krivde ne prizna

NOVO MESTO – Dobro leto in pol je že, odkar je sodba višjega sodišča postala pravnomočna in je 26-letnemu Miranu Plutu z Jugorja pri Metliki za 23 let zapečatila usodo, saj je bil spoznan za krivega umora 21-letnega prijatelja Jureta Erjavca s Sel pri Dolenjskih Toplicah. Čeprav je sodba pravnomočna, se Plut z njo ne strinja zaradi številnih pravnih dilem, ki se nanašajo na domnevne nepravilnosti in nezakonitosti uporabe pridobljenih dokazov. Zato predlaga, da bi ustavno sodišče do zdaj izdane sodbe v celoti razveljavilo in postopek vrnilo v novo sojenje na novomeško sodišče, a pred spremenjen senat.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«