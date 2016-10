Pravilno zavijala levo, potem je počilo

MURSKA SOBOTA – V preteklem dnevu so policisti v Pomurju obravnavali dve prometni nesreči, sedem kaznivih dejanj in štiri kršitve javnega reda in miru.

V Beltincih je voznik motornega kolesa v križišču začel prehitevati voznico osebnega avtomobila v trenutku, ko je ta zavijala v levo. V trčenju je motorist utrpel hude telesne poškodbe in se zdravi v soboški bolnišnici.

Druga prometna nesreča se je končala le z materialno škodo.