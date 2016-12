Pravico vzel v svoje roke in potem poklical policijo

PIVKA – Tiskovna predstavnica PU Koper Anita Leskovec poroča, da je policijo v četrtek ob 13.41 poklical lastnik stanovanjske hiše iz Pivke in povedal, da je pravkar pregnal vlomilca.

Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da gre za dva storilca, stara 43 in 46 let, oba iz Postojne. Ustavili so ju v Divači in obema odvzeli prostost (po čl. 157/II ZKP).

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil. Osumljenca bodo kazensko ovadili.