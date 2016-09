Pravi, da peške, ki jo je povozil do smrti, ni videl

LJUBLJANA – »Ne priznam krivde, vsaj ne v takem, kar mi je očitano.« Tako je Uroš Brvar, 49-letni voznik smetarskega vozila ljubljanske Snage, odgovoril ljubljanski okrožni sodnici Poloni Herman, pred katero je moral stopiti zaradi tragične prometne nesreče iz lanskega februarja. Pisala se je sreda, 11. februarja, ko so bili slabih petnajst minut pred deveto uro zjutraj prebivalci bloka na Šarhovi ulici 20 v Ljubljani priča tragični nesreči. Pod kolesi komunalnega vozila je namreč umrla takrat 71-letna Katarina Sokač. Kot so nekaj ur po nesreči zapisali na PU Ljubljana, je voznik tovornega vozila pri speljevanju s prednjim delom vozila trčil v peško, ki je ob tem padla po vozišču. Poškodbe pri nesrečni ženski so bile tako hude, da je na kraju dogodka umrla.



Izvedenec ugotovil, da ženske ni mogel videti



Kot že rečeno, je bil takrat za volanom Brvar, ki pa bi po prepričanju tožilstva nesrečo lahko preprečil, če bi bil pri speljevanju bolj pozoren. V tistem trenutku naj bi namreč zgolj čakal na znak svojih dveh kolegov, ki sta po tem, ko sta spraznila smetnjake, stopila na prostor na zadnjem delu tovornjaka in mu dala znak, da lahko spelje. Brvar naj bi tako zakrivil prometno nesrečo iz malomarnosti, ki ima za posledico smrt ene ali več oseb, za kar je po kazenskem zakoniku zagrožena kazen do osmih let zapora.



A obtoženi, oče treh mladoletnih otrok in enega polnoletnega, meni ravno nasprotno, saj, kot je povedal na predobravnavnem naroku, je v tem primeru nesporno le to, da se je takrat zgodila nesreča. Njegov zagovornik Dean Gončin je sodišču predlagal, naj se na glavni obravnavi prebere izvedeniško mnenje izvedenca za analizo prometnih nezgod Janeza Kopača, predvsem pa njegovo dopolnitev mnenja, saj iz tega izhaja, da Brvar takrat ni imel možnosti, da bi oškodovanko sploh opazil. Po opravljeni rekonstrukciji dogodka je namreč izvedenec ugotovil, da se takrat nesrečne ženske, ki je stala pri levem sprednjem vogalu vozila, z voznikovega sedeža ni dalo videti oziroma »da se te osebe v zunanjem ogledalu desno zgoraj praktično ne opazi, saj se zlije z barvo smetnjakov na levi strani vozila«. Skratka, kot meni izvedenec, Brvar »ni imel realnih možnosti, da jo opazi«. »Kako pa je ta oseba v ta položaj prišla, od kod in kdaj, se z analizo ne da ugotoviti,« je še pojasnil izvedenec.