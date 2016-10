Pravi, da ni moril, le truplo je oskrunil

TRBOVLJE – Kmalu bo znano, kakšni bodo v obtožbi očitki na račun 29-letnega Trboveljčana Asmirja Sulejmanovića. Vodja ljubljanskih okrožnih tožilcev Tamara Gregorčič nam je namreč sporočila, da so 12. oktobra po končani sodni preiskavi dobili v odločanje njegov spis, ki ga pristojni tožilec še proučuje. Če bo Sulejmanović tudi obtožen kaznivega dejanja, za katerega je bil kazensko ovaden, mu bo pretilo do 30 let zapora.



Popival z denarjem umorjenega



Izsledki kriminalistične preiskave so namreč bili, da je 20. julija v Zasavskem hribovju iz koristoljubja umoril Branka Bajdeta. Osumljenec in Bajde sta bila znanca, 29-letnik je pogosto obiskoval 63-letnika na njegovi kmetijici na Ključevici ter mu pomagal pri opravilih. Tiste julijske srede ni bilo prvič, da sta se sprla, a se je prepir končal tragično. Za Bajdeta je bilo usodno povoženje z njegovim traktorjem, za volanom katerega je sedel Sulejmanović. »Najprej je s sprednjim delom traktorja povozil 63-letnika, nato pa ga je z namenom, da mu vzame življenje, prevozil še z zadnjimi kolesi,« so sporočili policisti. Na truplo z zmaličeno glavo je nato navezal debelejšo verigo in ga s traktorjem odvlekel prek njive do bližnjega gozda ter ga tam porinil v globel.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«