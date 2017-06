Prašna eksplozija: delavca opeklo po rokah in nogah

JESENICE – V ponedeljek ob 23. uri je v podjetju na Jesenicah prišlo do prašne eksplozije v silosu koksa. Pri tem je delavec dobil opekline po rokah in nogah.

Gasilci GARS Jesenice so delavca oskrbeli in ga prepeljali v SB Jesenice v nadaljnjo oskrbo, poroča uprava za zaščito in reševanje.