ŠKOFJA LOKA – Ob 10.39 se je kadilo iz stolpnice na Partizanski cesti , je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Stanovalci so goreči pralni stroj pogasili, gasilci PGD Škofja Loka in Stara Loka pa so stanovanje in hodnik še prezračili.

Stanovalca, ki sta se med požarom nadihala dima, so reševalci prepeljali v škofjeloški zdravstveni dom.