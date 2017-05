Požrli so ga volkovi, od njega je ostal le ...

KOČEVSKA REKA – Ne le z ovco, ki je od nekdaj najboljši priboljšek za lačne želodce, tudi z govedom in osli se zadnja leta gostijo volkovi. Katici Jurič iz Grčaric se še vedno, čeprav je od tega že desetletje, pred oči prikradejo prizori skoraj stotih ovac s pregriznjenimi vratovi, razsuti po travniških grbinah na robu gozda in v podrasti nedaleč od doma. Dve leti je poskušal Jurij Zidar, mladi kmet iz Sušij, odvrniti ducat krvolokov, ki so mu na pašniku tik pod počitniškim naseljem na Travni gori zaklali deset krav, letos pa se večkrat lotevali tudi kobile; gospodar pokaže sledi zobovja po stegnu varuhinje goveje črede. Nedaleč so se lakotniki na domačiji na bližnjem notranjskem območju na domačiji lotili osla. Povsod so svojo krvavo sled izpisali enako. Praviloma izberejo najšibkejšo žrtev. Nato jo trop preganja in utruja, tudi več ur. Ko žrtev omaga, jo trop obkroži in neusmiljeno napada z ugrizi po vratu in zadnjici.

