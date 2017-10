Pozor, v Šempetru pri Gorici nevarna snov

ŠEMPETER PRI GORICI – Ob 14.44 se je v občini Šempeter - Vrtojba zgodila nenavadna nesreča.

Uprava za zaščito in reševanje poroča, da gre za nesrečo z nevarno snovjo, vendar so pri OKC PU Nova Gorica povedali, da se ni zgodila prometna nesreča, sicer bi bili o njej obveščeni. Verjetno se je kje razlila kakšna snov, še pojasnjujejo.



Kot je pozneje poročala uprava za zaščito in reševanje, se je z nakladalne rampe tovornjaka prevrnil ročni viličar, iz katerega je začela iztekati akumulatorska kislina.

Posredovali so gasilci JZ GRD GE Nova Gorica, ki so akumulator odklopili, z vpojnim sredstvom posuli onesnažena tla in viličarja postavili na kolesa.

