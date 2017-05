Pozor: v Kamniku je ropar uporabil pištolo

KAMNIK – V sredo okoli 19. ure je bil operativni komunikacijski center PU Ljubljana obveščen o ropu pred pošto v Kamniku. Posredovali so policisti in izvajali aktivnosti, ki so ob takšnih dogodkih predvidene. Da je bil vključen tudi helikopter policije, smo poročali že včeraj .

Storilec je pred pošto pristopil do službenega vozila, v katerem je bil takrat uslužbenec pošte, in z grožnjami, ki jih je podkrepil s pištolo, zahteval gotovino, nakar je sam segel v vozilo in odtujil pošiljko. Po dejanju je peš pobegnil po Groharjevi ulici in nato neznano kam. Med begom je uporabil strelno orožje. Poškodovan ni bil nihče.

V povezavi z ropom so kriminalisti PU Ljubljana eni osebi odvzeli prostost, ker pa kriminalistična preiskava intenzivno poteka, več informacij še niso mogli posredovati, so sporočili iz PU Ljubljana.