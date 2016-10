SLOVENSKE KONJICE – V petkovih jutranjih urah so bili policisti obveščeni o vlomu v trgovski center na Slomškovi ulici v Slovenskih Konjicah. Neznani storilci so vlomili v dve prodajalni, iz njiju pa so odtujili prenosno blagajno z manjšo vsoto gotovine in 40 mobilnih telefonov.

Podjetji sta oškodovani za 30.500 evrov, so sporočili iz PU Celje.