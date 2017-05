Pozor! Ukradel je pištolo in denar

NOVO MESTO – V Veliki Loki je med 24. in 26. majem nekdo z delovnega stroja, parkiranega na travniku, odtujil hidravlično črpalko in posodo z oljem. Lastnika je oškodoval za 3000 evrov.

Med 20. in 27. majem je v Gorenjih Laknicah neznanec vlomil v počitniško hišo in odtujil električne vodnike, posodo z gorivom in več pločevink pijače. Škode je za okoli 800 evrov.

V Poljanah pri Mirni Peči je v noči na 28. maj nekdo vlomil v objekt, kjer ima oškodovanec poslovne prostore, in odtujil denar ter pištolo. Okoliščine policisti še preiskujejo.