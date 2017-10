Pozor! Tale goljuf Ljubljančanom krade denar

LJUBLJANA – Po Ljubljani se potikajo goljufi, ki z lažnimi zgodbami od ljudi izvabljajo denar. Goljuf, ki se na območju prestolnice spet potika z lažno zgodbo ter od ljudi izvablja denar, ni sodelavec Radia Ognjišče, kot se predstavlja, so danes sporočili z Radia Ognjišče.

Kot so zapisali, jih je več poslušalcev obvestilo, da se moški predstavlja kot sodelavec Radia Ognjišče in doda zgodbo, s katero poskuša prepričati žrtve, da mu posodijo določeno vsoto. Na radiu ljudi opozarjajo, da gre za goljufe, ki izrabljajo ime radia in imena sodelavcev, zato naj temu ne nasedajo.

Moški običajno pove, da mu je pajek odpeljal avto, v katerem ima vse dokumente, denar in telefon, in prosi za denar, da bi se lahko odpeljal po vozilo. Od darovalca poleg denarja vzame tudi telefonsko številko in naslov ter obljubi, da ga bo takoj vrnil.

Ravnajte samozaščitno

Z ljubljanske policijske uprave svetujejo, da je treba v takem primeru ravnati samozaščitno. V omenjenem primeru mogoče ponudimo klic v njegovem imenu do njegovih svojcev, znancev, ki bi jih lahko obvestil, naj mu prinesejo denar, in tako pomagamo, svetuje policija.

Če se posameznik odloči, da bo vseeno dal denar prosilcu, pa je pomembno, da od te osebe pridobi podatke, na kak način bo denar vrnila, kje, kdaj, kako se bosta slišala in podobne podatke, ki jih v primeru, če se izkaže, da gre za goljufijo, lahko potem posreduje policiji, ko se odloči za prijavo dogodka.

Policiji pri iskanju goljufa lahko koristijo številni podatki, zato oškodovancem še svetuje, da si zapomnijo videz te osebe, kje se je zgodilo in podobno. Ti nasveti veljajo tudi za vse druge primere, ko nekdo pristopi in prosi za denarno pomoč.