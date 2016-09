Pozor, sumijo na ponarejene stotake

MURSKA SOBOTA – V torek so policisti v Pomurju obravnavali tri prometne nesreče, ki so se končale le z materialno škodo. Obravnavali so tri kazniva dejanja, šest kršitev javnega reda in miru, štiri primere povoženja divjadi, poškodbo vozila na parkirnem prostoru in poskus samomora.

Na področju kriminalitete so lendavski policisti obravnavali grožnjo, radgonski pa tatvino. V Ljutomeru je bil zasežen bankovec za 100 evrov, za katerega obstaja sum, da je ponarejen.

Javni red in mir je bil kršen petkrat v zasebnem prostoru in enkrat na javnem kraju. Zoper kršitelja, ki se kljub opozorilom policistov ni pomiril, je bilo odrejeno pridržanje.