Pozor! Ste videli ta dva moška? Ženska ju je zalotila pri ...

LJUBLJANA – Včeraj okrog 17.30 so policiste obvestili o drzni tatvini v gostinskem lokalu na Litostrojski cesti v Ljubljani. Izvršila sta jo neznana moška: eden od njiju je zamotil natakarico s pogovorom, drugi pa je izza točilnega pulta odtujil denarnico, kar je natakarica sicer opazila, vendar sta oba moška nato stekla iz gostinskega lokala neznano kam.

Opis neznancev:

– tisti, ki je ogovoril natakarico: star čez 40 let, svetlo rjavi lasje, zanemarjenega videza;

– tisti, ki je odtujil denarnico: star okoli 20 let, svetli lasje, suhe postave, visok vsaj 190 cm, oblečen v športno bundo zelene ali modre barve in športne hlače.