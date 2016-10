Pozor: policisti začeli poostreni nadzor, preverite, ali ste tarča

Poleg tega pa policisti še priporočajo Vozniki Upoštevajte, da so na cestah tudi pešci, odstopite jim prednost.

Hitrost prilagodite razmeram in dosledno upoštevajte omejitve.

Na območjih, kjer se običajno zadržujejo pešci, vozite še posebej previdno (pred šolami, v naseljih).

Zunaj naselij vozite po sredini voznega pasu, da zmanjšate možnost trka s pešcem, ki hodi ob vozišču. Pešci Poskrbite, da boste v prometu vidni; nosite svetla oblačila in predmete, ki izboljšajo vidnost pešca (odsevne trakove, kresničke).

Upoštevajte prometne predpise; prečkajte cesto na označenih prehodih za pešce, hodite po pločnikih (če obstajajo) oziroma ob levem robu ceste.

Poskusite predvideti ravnanje drugih udeležencev v prometu.