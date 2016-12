Pozor: policisti ta vikend nad pijane in drogirane

NOVA GORICA – Policisti novogoriške policijske uprave bodo ta konec tedna poostreno nadzirali psihofizično stanje voznikov, da bi tako zmanjšali delež povzročiteljev prometnih nesreč, ki so pod vplivom alkohola, prepovedanih drog in drugih psihoaktivnih snovi ter zmanjšali število prometnih nesreč, pri katerih so kot sekundarni dejavnik prisotni alkohol, prepovedane droge ali druge psihoaktivne snovi.

Tri odstotke več prometnih nesreč

Policisti PU Nova Gorica so letos (do vključno 10. decembra 2016) obravnavali skupno 792 (769) prometnih nesreč ali tri odstotke več kot v primerljivem obdobju lani. Od tega so obravnavali devet (14) prometnih nesreč s smrtnim izidom in 258 (299) ali 14 odstotkov manj prometnih nesreč s telesnimi poškodbami. V teh je 11 (14) udeležencev umrlo, 53 (57) ali sedem odstotkov manj je bilo hudo telesno poškodovanih in 252 (315) ali 20 odstotkov manj lahko telesno poškodovanih.

Na območju PU Nova Gorica delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč znaša 11,76 odstotka (v istem obdobju lani 11,35). Največ povzročiteljev je bilo pod vplivom alkohola pri prometnih nesrečah, ki so se zgodile zaradi neprilagojene hitrosti in nepravilne strani/smeri vožnje.