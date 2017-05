Pozor, po slovenskih avtocestah več trkov

LJUBLJANA – Popoldne se je na slovenskih avtocestah zgodilo več prometnih nesreč, poroča prometnoinformacijski center.

Prometne nesreče:

– Na štajerski avtocesti je med priključkom Blagovica in predorom Podmilj v smeri Maribora zaprt prehitevalni pas;

– na severni ljubljanski obvoznici je pred priključkom Dravlje oviran promet v smeri Kosez, nastal je zastoj;

– na gorenjski avtocesti je med priključkoma Radovljica in Brezje v smeri Ljubljane oviran promet;

– na dolenjski avtocesti je med priključkoma Grosuplje in Višnja Gora v smeri Novega mesta zaprt vozni pas;

– na dolenjski avtocesti je med priključkoma Trebnje vzhod in Trebnje zahod v smeri Ljubljane promet oviran.

Zaradi del je na gorenjski avtocesti med priključkoma Kranj vzhod in Kranj zahod v smeri Avstrije zaradi del zaprt vozni pas, nastal je zastoj, ki je dolg približno dva kilometra.