Pozor! Nesreča zaprla regionalno cesto

RAZDRTO – Regionalna cesta Razdrto–Postojna je bila nekaj časa zaprta zaradi prometne nesreče pri križišču za Malo Ubeljsko, poroča prometnoinformacijski center.

O nesreči, ki se je zgodila malo po 17. uri, poroča tudi prometnoinformacijski center. Trčila sta osebno vozilo in motorno kolo, pri tem pa sta se poškodovala dva udeleženca.Gasilci PGD Postojna so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in pomagali reševalcem NMP Postojna. Poškodovani osebi so reševalci prepeljali v UKC Ljubljana.