Pozor! Nesreča popolnoma zaprla cesto

VELENJE – Glavna cesta Velenje–Slovenj Gradec je bila zaradi prometne nesreče zaprta pri Hudi luknji, je poročal prometnoinformacijski center. Promet je zdaj že sproščen.

Po poročanju uprave za zaščito in reševanje se je nesreča zgodila ob 12.28. Trčili sta osebni vozili, posredovali pa gasilci PGD Slovenj Gradec, usmerjali promet, pomagali pri odstranjevanju vozil in očistili vozišče. V prometni nesreči ni bil nihče poškodovan. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.