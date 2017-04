Pozor! Nateg na počivališču. Preberite, da se ne zgodi tudi vam

LJUBLJANA – V torek nekaj pred 5. uro so policiste obvestili o tatvini na počivališču Barje (smer Novo mesto).

Z zbranimi obvestili so ugotovili, da je do oškodovanca (romunskega državljana), ki je spal v svojem vozilu, prišel neznani moški, potrkal na vrata, ga prebudil in opozoril na predrto zadnjo pnevmatiko. V času, ko je oškodovanec izstopil do vozila, je drugi neznani moški izkoristil priložnost in z desnega sedeža odtujil denarnico z vsebino.

Oškodovala sta ga za približno 300 evrov, so sporočili iz PU Ljubljana.