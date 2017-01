Pozor: na primorski avtocesti zaprta vozni in počasni pas

VRHNIKA, LOGATEC – Le malo zatem, ko so po prometni nesreči ponovno odprli prehitevalni pas na primorski avtocesti, je bila ta ponovno zaprta zaradi zdrsov več tovornih vozil, je poročal portal promet.si. Avtocesta je bila zaprta med priključkoma Vrhnika in Logatec v smeri Kopra, trenutno pa sta na tem odseku zaprta vozni in počasni pas, promet poteka po prehitevalnem pasu.

O težavah na cesti poročajo in več slovenskih mest: v Mislinji poročajo o pravem kaosu , več nesreč pa so zabeležili tudi v drugih koncih države.

Ste se tudi vi na cesti? Posredujte nam svoje fotografije.