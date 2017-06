Pozor, goljufije pri prodaji gradbene in kmetijske mehanizacije

NOVO MESTO – V zadnjem obdobju so policisti in kriminalisti prijeli več prijav občanov, ki so bili oškodovanci goljufij pri nakupu gradbene in kmetijske mehanizacije prek spletnih oglasov.

Neznani storilci, v glavnem iz tujih držav, večinoma iz Velike Britanije, zlorabijo identiteto znane družbe, ki se ukvarja s prodajo gradbene in kmetijske mehanizacije na način, da uporabijo ime in naslov znane družbe, ustvarijo lažno spletno stran s svojimi kontaktnimi podatki, elektronskim naslovom in telefonom, na katerih prodajajo kmetijsko in gradbeno mehanizacijo po izredno ugodnih cenah, nižjih za polovico ali celo več. Tovrstni oglasi se pojavljajo tudi na spletnih straneh slovenskih spletnih oglasnikov, poročajo novomeški policisti.

Značilnosti teh goljufivih oglasov so poleg neobičajno nizke cene to, da so skoraj vsi oddani v večernih urah, da so na spletu le dan ali dva, neobičajen in pomanjkljiv zapis oglasa, v katerem je naveden le letnik in cena ali ure in cena), ter to, da je kot edini kontakt navedena elektronska pošta. Ko potencialni kupci prek elektronske pošte stopijo v kontakt s prodajalcem, jim ti ne omogočijo možnost ogleda mehanizacije. Prodajalci se največkrat izgovarjajo, da mehanizacije ne skladiščijo na enem mestu, da je treba ogled najaviti vsaj dva tedna pred prihodom, v tem času pa naj bi bila večina blaga že prodana. S temi argumenti in izredno nizko kupnino, ki jo morajo kupci običajno nakazati na TRR v tujino, kupce prepričajo v nakup, temu pa običajno ne sledi dobava plačanega. Po prejemu denarja se neznani storilci na elektronska sporočila in klice ne odzivajo, spletna stran pa je v nekaj dneh izbrisana.

Policisti in kriminalisti opozarjajo na previdnost pri nakupu gradbene in kmetijske mehanizacije po neprimerljivo nizkih cenah prek spletnih oglasov, saj je zaradi načina storitve tudi preiskovanje tovrstnih kaznivih dejanj oteženo.