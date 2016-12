Pozor! Če pozvonita ti dve ženski, ne odpirajte vrat

LJUBLJANA – V petek okrog 13.30 so policiste obvestili o tatvini denarja iz stanovanja na območju Šiške, ki sta je osumljeni neznani ženski.

Z zbranimi obvestili so ugotovili, da je tega dne okoli 13. ure pri vratih pozvonila neznana ženska, ki je prodajala ročni masažni aparat. »Nagovarjala je oškodovanko, naj opravi nakup, nato pa prosila za kozarec vode in uporabo stranišča. Oškodovanka ni kupila aparata in jo je odslovila. Kmalu zatem je pozvonila druga neznana ženska in prav tako prosila za kozarec vode ter uporabo stranišča. Nato jo je prosila za brisačo, ker se je potila. Oškodovanka je stopila v kuhinjo, kjer je vzela manjšo brisačo, v tem času pa je neznana ženska iz torbice, ki je bila v hodniku, odtujila žensko denarnico z vsebino. Oškodovanka ji je prinesla brisačo, neznanka pa je nato odšla,« so sporočili iz PU Ljubljana.

Opis osumljenk

– Ženska srednje postave, temnejših las, visoka 160–170 centimetrov, stara 30–40 let. Oblečena je bila v temna oblačila.

– Ženska močnejše postave, temnih, do ramen segajočih las, stara okoli 50 let, širokega obraza, visoka 170–175 centimetrov. Pri sebi je imela večjo žensko torbo.