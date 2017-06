Poziv očividcem: zbil 8-letnico in njeno mamo, nato pa zbežal

ČEŽARJE – V soboto ob 21.17 so bili koprski policisti obveščeni o prometni nesreči v Čežarjih. Po dosedaj zbranih podatkih je neznani voznik sivega renaulta scenica na prehodu na pešce trčil v peški, in sicer 37-žensko in njeno 8-letno hčerko.

Kot so sporočili iz PU Koper, se je ženska pri padcu huje poškodovala, voznik osebnega avtomobila pa je po trčenju pobegnil proti Sv. Antonu.

Vse, ki so nesrečo videli ali kar koli o tem vedeli, koprski policisti naprošajo, da to čim prej sporočijo na najbližjo policijsko enoto na 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200 in tako pomagajo razjasniti okoliščine.