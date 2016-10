Poziv očividcem: Ste videli, kako je voznica zbila kolesarja?

VELENJE – Celjski policisti pozivajo morebitne očividce prometne nesreče, ki se je zgodila včeraj nekaj minut čez 6. uro. Kot so zapisali v izjavi za javnost, je voznica nissana juka kovinsko sive barve pripeljala do križišča Ceste Talcev, Foitove ceste in Partizanske ceste. Ona trdi, da je v semaforiziranem križišču pri zeleni luči zapeljala v križišče in zavijala levo na Foitovo cesto. Tedaj je vozišče na prehodu kolesarske steze prečkal kolesar, ki je vozil proti Staremu trgu. Voznica osebnega vozila je s prednjim delom vozila trčila v desni bočni del kolesarja. Kolesar je padel in se pri padcu huje poškodoval.

Zaradi razjasnitve okoliščin prometne nesreče na policiji prosijo morebitne očividce, da podatke o nesreči sporočijo na telefonsko številko PP Velenje 03 898 6100, ali na telefonsko številko 113.