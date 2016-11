Poziv: iščejo se očividci prometne nesreče avta in peške

MARIBOR – »​V ponedeljek, 14. novembra, ob 7.50 se je v križišču Krekove ulice in Tyrševe ulice v Mariboru zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena neznani starejši voznik karavan vozila zlate barve in peška, ki je prečkala vozišče Krekove ulice na zaznamovanem prehodu za pešce,« so sporočili iz PU Maribor.

Zaradi razjasnitve okoliščin prometne nesreče s telesnimi poškodbami policisti prosijo morebitne očividce, da se zglasijo na Policijski postaji Maribor I, Vošnjakova ulica 1, ali pokličejo telefonsko številko 02 220 86 30 oziroma 113.