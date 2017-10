Požigalec vinskih kleti mora za zapahe

MURSKA SOBOTA – Z izrekom sodbe se je na okrožnem sodišču v Murski Soboti končala glavna obravnava zoper 44-letnega Antona Horvata iz Filovcev, ki na predobravnavnem naroku ni priznal, da je v vinorodni domači vasi zažigal vinske kleti oziroma vikende, kar mu je v obtožnici očital višji državni tožilec Branko Murmayer. Tožilec mu je sicer želel naprtiti še dva požiga v bližnji okolici, in sicer 31. julija in 25. avgusta 2015, ko sta prav tako pogoreli vinski kleti na Filovskem gaju, a zbrani dokazi niso bili dovolj, da bi to vključil v obtožnico. Če bi priznal krivdo, je višji državni tožilec za Horvata predlagal eno leto pogojnega zapora, a že prva obravnava je pokazala, da je obtožnica na nekoliko majavih nogah. Zaslišane priče Horvata, ki je bil po prijetju kar nekaj časa v priporu, namreč niso obremenile.

Tožilec je za Horvata zahteval desetmesečno zaporno kazen, njegov zagovornik oprostilno sodbo.

Je pa Murmayerju uspelo dokazati, da je Anton Horvat 14. aprila lani zakrivil požig obnovljene vinske kleti v domači vasi. Sodnik Branko Palatin mu je izrekel pol leta zapora, v kazen pa mu je vštel čas, ki ga je že preživel v murskosoboškem priporu, kjer je bil skoraj tri mesece. Murmayer je zanj zahteval desetmesečno zaporno kazen, zagovornik Igor Weindorfer pa je prepričan, da je njegov varovanec nedolžen, zato je že napovedal pritožbo. Razočaran je, da je njegov varovanec že med policijskim pridržanjem priznal krivdo za kaznivo dejanje, pozneje pa zanikal.

V preiskavi in na glavni obravnavi je bilo zaslišanih 40 prič, ki sicer niso obremenile obtoženega, ga je pa nekaj prič videlo v beli škodi fabia, edini v vasi, ko se je slabe pol ure, preden je izbruhnil požar, peljal po cesti mimo pozneje požgane kleti. Ignac Gabor, ena od prič, se je spomnil, da ga je žena v avtu vprašala, »kam se pelje Tonček, saj tu nimajo njiv«. Njegov najbližji sosed Boštjan Felbar je na sodišču povedal da je Horvata videl, kako se je deset minut, preden je zagorelo, z avtom pripeljal domov, kmalu zatem je prišel k njim. »Nič nenavadnega ni bilo v njegovem vedenju,« je dejal Felbar na zaslišanju. Tudi tistim, ki so bili v času požara z obtožencem, se je njegovo vedenje zdelo popolnoma običajno. Z Danijelo Berden je denimo z visokega silosa za žito opazoval ognjene zublje.