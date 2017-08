Požar zajel kuhinjo, dve osebi v rokah reševalcev

SPODNJE GRUŠOVLJE – Danes ob 3.43 je v naselju Spodnje Grušovlje, občina Žalec, zagorela pozabljena hrana na štedilniku.

Gasilci PGD Šempeter v Savinjski dolini, Žalec, Gotovlje in Vrbje so požar, ki je zajel celotno kuhinjo, pogasili in prezračili prostore.

Reševalci celjske nujne medicinske pomoči so preventivno pregledali dve osebi zaradi vdihavanja dima, je poročala uprava za zaščito in reševanje.