Požar v vrtcu, otroke evakuirali

KAMNA GORICA – Ob 10.27 je v Kamni Gorici (občina Radovljica) zagorela pečica v kuhinji vrtca. Pred prihodom gasilcev so zaposleni že sami pogasili požar. Gasilci PGD Kamna Gorica, Radovljica in Podnart so odklopili jeklenko in štedilnik, jeklenko odnesli na prosto, prezračili prostore in posesali prah. Poškodovanih ni bilo.

Evakuirali so 25 otrok in pet zaposlenih, poroča uprava za zaščito in reševanje.