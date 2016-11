Požar v silosu

MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU – V torek ob 17.16 je v Ulici na Poljanah v Miklavžu na Dravskem polju zagorelo v silosu za hrambo lesnih sekancev.

Gasilci JZ GB Maribor in PGD Miklavž na Dravskem polju so požar pogasili. Zgorel je približno kubični meter sekancev, poroča uprava za zaščito in reševanje.