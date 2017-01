Požar v Šentjurju, začelo se je pri kaminu

ŠENTJUR – V ponedeljek ob 22.18 je na ulici Na razgled v Šentjurju prišlo do požara pri notranjem kaminu, kjer je zagorel leseni opaž nad kaminom.

Posredovali so gasilci PGD Šentjur in PGD Lokarje, odstranili leseni opaž, ki so ga pred tem že pogasili domačini, ter nato ohladili dimnik, opravili pregled s termokamero in prepovedali nadaljnje kurjenje do prihoda dimnikarja, poroča uprava za zaščito in reševanje.