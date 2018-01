Požar v otroški sobi

SVETA ANA – V torek ob 7.20 je v naselju Sveta Ana zagorelo v otroški sobi stanovanjske hiše. Požar so pred prihodom gasilcev pogasili domači. Gasilci PGD Sveta Ana so prostore pregledali in prezračili. V sobi je zgorela preproga, pa tudi nekaj šolskih zvezkov. Obveščene so bile pristojne službe, poroča uprava za zaščito in reševanje.