CELJE – V sredo ob 21.32 je v Medlogu, občina Celje, zagorel kozolec, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Posredovali so gasilci PGE Celje, PGD Babno, PGD Ostrožno in PGD Lopata, ki so zavarovali kraj in pogasili požar.

Kozolec je uničen, pod njim pa je ogenj zajel še traktorski priključek – nakladalko in okoli 50 bal sena.