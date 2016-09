Požar v kuhinji, ena oseba se je nadihala dima

TRBOVLJE – V petek ob 12.30 je zagorelo v kuhinji stanovanjske hiše na Cesti Tončke Čeč v Trbovljah.

Gasilci Gasilskega zavoda Trbovlje in PGD Trbovlje mesto so pogasili gorečo kuhinjsko napo ter objekt pregledali s termokamero in ga prezračili. Zaradi vdihavanja dima so eno osebo prevzeli reševalci, poroča uprava za zaščito in reševanje.