Požar v hiši: dve osebi sta se nadihali dima, ena opečena

BUKOVSKA VAS – Pred kratkim je v Bukovski vasi, občina Dravograd, zaradi napake na električni napeljavi zagorelo v eni od sob stanovanjske hiše.

Pred prihodom gasilcev so požar poskušali pogasiti stanovalci sami. Pri tem sta se dve osebi nadihali dima, ena od njih pa tudi opekla.

Posredovali so gasilci PGD Šentjanž in Dravograd, ki so požar omejili, pogasili in pregledali prostore.

Poškodovani osebi so oskrbeli reševalci ZRCK Koroške ter ju z reševalnim vozilom odpeljali v slovenjgraško bolnišnico, je poročala uprava za zaščito in reševanje.