Požar v delavnici, v njej pa avto

MOZIRJE – V petek ob 4.45 je Na trgu zagorelo v avtoelektrični delavnici. V požaru sta zgorela osebno vozilo in nadstrešek površine 25 kvadratnih metrov, delavnica pa je poškodovana.

Ogenj so pogasili gasilci PGD Nazarje in Mozirje, je poročala uprava za zaščito in reševanje.