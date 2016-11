Požar v centru uničil stanovanje, evakuirali 17 ljudi

LJUBLJANA – Ob 2.21 je zagorelo v podstrešnem stanovanju na Gornjem trgu, so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.

Ogenj je stanovanje popolnoma uničil, sosednje pa močno poškodoval. Ostrešje je zgorelo skoraj v celoti, poškodovanih je bilo tudi nekaj kvadratnih metrov ostrešja sosednje hiše.

Požar so pogasili gasili GB Ljubljana, PGD Ljubljana mesto, Trnovo in Barje.

Policisti so zapisali, da so njihovi možje pri nadzoru terena zaznali vonj po dimu v bližini naslova Gornji trg. Ob vstopu v objekt so ugotovili, da je zagorelo v tretjem nadstropju večstanovanjske zgradbe.

Stanovalce iz gorečega objekta in sosednjih stanovanj so evakuirali (približno 17 oseb), eden od njih se je nadihal dima.

Policija je ugotovila, da je zagorelo pri toplotni napravi (kalorifer), požar pa se je nato razširil po stanovanju in na ostrešje. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma povzročitve splošne nevarnosti.