Požar uničil ostrešje

HUDENJE – Danes ob 1.25 je v naselju Hudenje, občina Škocjan, zagorel počitniški objekt, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Gasilci PGD Škocjan, Grmovlje in Dobrava so pogasili požar, s toplotno kamero pregledali objekt in okolico.

Ogenj je uničil celotno ostrešje.

Gasilci PGD Grmovlje so ostali na požarni straži.