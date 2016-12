LJUBLJANA – V petek ob 22.13 je na Langusovi ulici v Ljubljani zagorela stanovanjska hiša, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Gasilci GB Ljubljana in PGD Vič so pogasili požar, ki je uničil mansardno stanovanje. Reševalci RP Ljubljana so oskrbeli tri poškodovane osebe, te pa so potem prepeljali v nadaljnjo oskrbo v UKC Ljubljana.