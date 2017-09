Požar uničil hišo, škode je za 80 tisočakov

PTUJ – V soboto okoli 12. ure je na Ptuju v stanovanjski hiši zagorelo v dimniku, poroča PU Maribor.

Lastnica je v dopoldanskem času zakurila peč na drva, okoli poldneva pa je odšla iz hiše in opazila, da so iz dimnika na balkon padale iskre. Dimniški požar se je že razširil na ostrešje in celotno zgornjo etažo stanovanjske hiše.

Nastala je materialna škoda v višini 80.000 evrov.

Požar so pogasili gasilci PGD Ptuj.