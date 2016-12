MARIBOR – V četrtek ob 22.21 je na Ptujski cesti zagorelo v kuhinji stanovanjske hiše.

Požar, ki se je s štedilnika razširil na napo in kuhinjska elementa, so pogasili gasilci Gasilske brigade Maribor in PGD Radvanje.

Prezračili so še objekt in okolico požara pregledali s toplotno kamero, je poročala uprava za zaščito in reševanje.