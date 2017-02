Požar se je iz skednja razširil na hišo

LAŠKO – V nedeljo ob 15.44 je zagorel skedenj na Valentiničevi cesti v Laškem, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Požar se je razširil še na garažo in stanovanjski objekt. Požar so pogasili gasilci PGD Laško, Rečica in Sedraž. Kljub hitri intervenciji gasilcev je požar v celoti uničil skedenj v izmeri 12 kvadratnih metrov in poškodoval ostrešje garaže v izmeri 20 kvadratnih metrov.