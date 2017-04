Požar pri znanem slovenskem glasbeniku

BELTINCI – Kakor pred natanko enim letom je spet zagorelo pri znanem prekmurskem pevcu in glasbeniku Jožetu Kontrecu, ki ga mnogi poznajo kot člana nekdaj priljubljene zasedbe Langa.

V soboto, 29. aprila, ob 15.56 je bila uprava za zaščito in reševanje obveščena, da je zagorelo v priročnem skladišču stanovanjske hiše v Gregorčičevi ulici v Beltincih, torej v pevčevi hiši. Gasilci PGD Beltinci in PGD Ižakovci so ogenj pogasili in prezračili prostor, tako da po prvih podatkih ni nastala večja škoda.

Zadeva pa ne bi bila niti zanimiva, če se nekaj podobnega ne bi zgodilo že lani, prav tako v času prvomajskih kresovanj. Takrat so Kontrec in njegova sinova Miško in Andželo na zadnji dan aprila nastopali na neki prireditvi, ko je ob 21.24 zagorelo v njihovi hiši. Takrat v hiši ni bilo nikogar. Gasilci iz PGD Beltinci in PGD Ižakovci, ki so bili zaradi prazničnih kresov v pripravljenosti, so hitro pogasili gorečo sobo z glasbili in podstrešje ter tako omilili škodo. Ta je kljub vsemu bila večja kot letošnja.

»Komaj smo sanirali posledice lanskega požara, je spet zagorelo. Sreča je samo, da je partnerica Slava tokrat bila doma in je lahko hitro poklicala gasilce, zato je škoda tokrat bistveno manjša. Mi smo tudi tokrat nastopali na zasebni zabavi v domu PGD Gederovci,« nam je zaupal Jože Kontrec.