Požar pri Medvodah gasilo 109 gasilcev

MEDVODE – V torek ob 21.13 je v podjetju na Barletovi cesti zagorel zabojnik za papir. Požar se je razširil na ostrešje podjetja, kjer je tudi sončna elektrarna.

Gasilo ga je kar 109 gasilcev, so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje. Posredovali so gasilci iz prostovoljnih društev Gasilske zveze Medvode in GB Ljubljana, ki so odprli okoli 500 kvadratnih metrov ostrešja in pogasili okoli 200 kvadratnih metrov gorečega ostrešja.

Dežurne ekipe elektra in energetike so izklopile elektriko in zaprle dovod plina.

Policija je temu dodala, da je zagorelo v stiskalnici papirja, požar pa se je nato razširil na ostrešje objekta. V dogodku ni bil nihče poškodovan, nastalo pa je za nekaj deset tisoč evrov škode. Požar ni bil posledica kaznivega dejanja.