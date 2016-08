Požar pri Litiji: zgorelo tudi ostrešje

LITIJA – V ponedeljek ob 17.03 je na Ponovičah, občina Litija, zagorela sušilnica sadja ob hiši, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Ogenj je uničil štiri kvadratne metre veliko ostrešje in zgornji del lesenega objekta ter več kilogramov sadja.

Posredovali so gasilci iz PGD Sava, ki so požar pogasili in obvarovali stanovanjsko hišo pred poškodovanjem.