VELENJE – Danes ob 14.46 je v Velenju zagorelo v leseni brunarici, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Gasilci PGD Velenje in PGD Pesje so požar omejili in pogasili, izklopili elektriko, pregledali in prezračili prostore, odstranili opaž v prostoru in prenesli ožgane predmete iz objekta. Brunarica je v notranjosti uničena.