Požar pogašen: kaj pravi policija?

KRANJ – Ob 6.30 je zagorelo v kranjskem nakupovalnem središču Qlandia. Kot so sporočili iz PU Kranj, je bil požar pogašen ob 8.20.

»Požar na objektu je pogašen, pregleduje se notranjost objekta, odkriva streha in stropovi, objekt se prezračuje, aktivnosti intervencijskih služb zato še intenzivno potekajo,« je sporočil Bojan Kos iz PU Kranj.

Objekt je do nadaljnjega zaprt.

Kos pravi, da po trenutnih podatkih policije ni bil nihče poškodovan. »Poškodovan je del novega in starega objekta. Omejitve gibanja na kraju požara so še vedno aktualne. Tam je 43 poklicnih gasilcev, poleg tega pa še gasilci 11 društev in Gasilska brigada Ljubljana.«

